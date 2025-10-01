صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپوزل سٹیشنز کے پمپ سیوریج کاپانی نکالنے میں ناکام

  • لاہور
ڈسپوزل سٹیشنز کے پمپ سیوریج کاپانی نکالنے میں ناکام

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور میں واسا کے ڈسپوزل سٹیشنز پر لگے پمپس سیوریج کے پانی کا مکمل نکاس کرنے میں ناکام ہو گئے،دس کیوسک کے پمپ، صرف تین کیوسک تک سیوریج پانی کا اخراج کر رہے ہیں، جس سے شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔

ذرائع کے مطابق واسا انتظامیہ نے گزشتہ دو برسوں سے ڈسپوزل سٹیشنز کا انرجی آڈٹ نہیں کرایا، جس کے باعث پمپس کی کارکردگی اور بجلی کے استعمال کا درست اندازہ ممکن نہیں رہا۔ انرجی آڈٹ نہ ہونے سے ادارہ ہر ماہ کروڑوں روپے بجلی کے بل کی مد میں لیسکو کو ادا کر رہا ہے ۔ واسا کے پاس ڈسپوزل سٹیشنز کے پانی کے اخراج کو چیک کرنے کے لیے ضروری آلات تک موجود نہیں، جس سے روزانہ پانی کے اخراج اور پمپنگ کی نگرانی نہیں کی جا رہی۔ پمپس کی اصل استعداد اور پانی کے اخراج میں فرق، ادارے کی تکنیکی اور انتظامی ناکامی کو واضح کرتا ہے ۔ انرجی آڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے کم کارکردگی والے پمپس نہ صرف شہر میں نکاسی آب کے مسائل پیدا کر رہے ہیں بلکہ ادارے کے مالی بحران کو بھی بڑھا رہے ہیں۔

