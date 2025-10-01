واسا :مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن سسٹم کی تشکیل نو کیلئے کمیٹی قائم
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب کے تمام واساز میں جدید ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن سسٹم کی تشکیل نو کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔
سیکرٹری ہاؤسنگ کے احکامات پر واسا پنجاب نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ مدثر جاوید کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ ڈائریکٹر اطہر محمود، مرتضیٰ حسن اور احمد حسنین ممبران ہوں گے ۔ ڈیجیٹل نظام کی تشکیل میں آئی ٹی ماہرین کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی احسن حیات اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی دانیال یونس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔