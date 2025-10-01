صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

700لٹرملاوٹی دودھ،280کلو گوشت تلف

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے رات گئے لاہور کی مختلف مارکیٹس میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 48 معروف فوڈ چنیز، سپر سٹورز، مارٹس، شاپنگ مالز، 8 ملک سپائرز اور غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کی چیکنگ کی جس میں سے 700 لٹر ملاوٹی دودھ، 280 کلو گوشت تلف کیا گیا۔

