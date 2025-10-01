700لٹرملاوٹی دودھ،280کلو گوشت تلف
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے رات گئے لاہور کی مختلف مارکیٹس میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 48 معروف فوڈ چنیز، سپر سٹورز، مارٹس، شاپنگ مالز، 8 ملک سپائرز اور غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کی چیکنگ کی جس میں سے 700 لٹر ملاوٹی دودھ، 280 کلو گوشت تلف کیا گیا۔
