بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز میں پھر اہم ترامیم

  • لاہور
لاہور(شیخ زین العابدین)بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز میں ایک بار پھر اہم ترامیم کر دی گئی ہیں۔شہری اور سرمایہ کار دونوں ہی ان نئی پالیسیوں سے متاثر ہوں گے۔

دستاویزات کے مطابق نئے قوانین کے تحت کمرشل اور اپارٹمنٹ بلڈنگز میں کورڈ ایریا میں اضافہ کر دیا گیا ہے ، جس سے محدود رقبے پر زیادہ تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ پارکنگ فلور اب صرف بیسمنٹ ہی نہیں بلکہ کسی بھی فلور پر بنایا جا سکے گا، جبکہ پارکنگ فلور کی اونچائی کو عمارت کی مجموعی اونچائی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔عمارتوں کی خوبصورتی کے لیے ایک فلور کی اونچائی بیس فٹ تک رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے ۔ اڑھائی مرلے کے کمرشل پلاٹ پر برآمدہ چھوڑنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور اب ایسے پلاٹ پر اڑتیس فٹ تک تعمیر ممکن ہوگی۔کمرشل پلاٹوں کے انضمام کی صورت میں تعمیر کی اونچائی پیرنٹ پلاٹ کے مطابق ہوگی۔ اس کے علاوہ چار کنال سے کم اور نوے فٹ سے کم اونچائی کی عمارت کے لیے ٹیپا کا این او سی ختم کر دیا گیا ہے۔ این او سی اب صرف چار کنال یا اس سے بڑے پلاٹوں اور نوے فٹ سے زائد اونچائی کی عمارتوں کے لیے لازمی ہوگا۔ریگولیشنز میں ایک اور اہم ترمیم یہ بھی کی گئی ہے کہ اب ہر عمارت کے فساڈ کو بھی ایل ڈی اے سے منظور کرانا لازمی ہوگا۔ بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

