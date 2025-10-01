صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری بازیابی کیس میں اتنا وقت کیسے دے سکتے : ہائیکورٹ

  • لاہور
شہری بازیابی کیس میں اتنا وقت کیسے دے سکتے : ہائیکورٹ

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے شہری کی عدم بازیابی کے خلاف کیس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کو بازیابی کے لیے 2 اکتوبر تک مہلت دے دی۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری سلطان محمود نے سماعت کی، درخواست گزار نے اپنے داماد امجد رشید کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا،درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ جو ریکارڈنگ ہے ،اس کے مطابق رات تین بجے ایلیٹ فورس والے لے کر گئے ،دو ہفتے ہو گئے ہیں ،ابھی تک ایلیٹ فورس والے یہ ذمہ داری نہیں لے رہے ،عدالت نے ڈی آئی جی سے استفسار کیا کہ کیوں شہری بازیاب نہیں ہو رہا،ڈی آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ سپیشل ٹیم تشکیل دی ہے ،انٹیلی جنس والوں سے بھی رابطہ کیا ہے ،ہماری درخواست تھانہ سٹی رائیونڈ میں موجود ہے جس پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کتنا ٹائم چاہیے ؟ شہری کی بازیابی کے لیے ،ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا نے 15 روز میں مغوی کی بازیابی کے لیے مہلت مانگ لی،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ماشائاللہ ریمانڈ کا وقت بھی 14 دن کا ہی ہوتا ہے ،بازیابی کیس میں اتنا وقت کیسے دے سکتے ہیں؟ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آٹا، روٹی کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائے جائے، کمشنر

مری کے عوام کو معیاری علاج کی فراہمی ترجیح، سلمان رفیق

اے آئی نظاموں کو محفوظ بنانے کیلئے فریم ورک ضروری،انوشہ رحمن

فتنوں کی سرکوبی وقت کی اہم ضرورت،راغب حسین نعیمی

بینک آف خیبر، ایک سال میں حصص کی قیمت میں 176فیصد اضافہ

ڈینگی کی روک تھام کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں،وزیر صحت

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر