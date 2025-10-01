شہری بازیابی کیس میں اتنا وقت کیسے دے سکتے : ہائیکورٹ
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے شہری کی عدم بازیابی کے خلاف کیس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کو بازیابی کے لیے 2 اکتوبر تک مہلت دے دی۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری سلطان محمود نے سماعت کی، درخواست گزار نے اپنے داماد امجد رشید کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا،درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ جو ریکارڈنگ ہے ،اس کے مطابق رات تین بجے ایلیٹ فورس والے لے کر گئے ،دو ہفتے ہو گئے ہیں ،ابھی تک ایلیٹ فورس والے یہ ذمہ داری نہیں لے رہے ،عدالت نے ڈی آئی جی سے استفسار کیا کہ کیوں شہری بازیاب نہیں ہو رہا،ڈی آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ سپیشل ٹیم تشکیل دی ہے ،انٹیلی جنس والوں سے بھی رابطہ کیا ہے ،ہماری درخواست تھانہ سٹی رائیونڈ میں موجود ہے جس پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کتنا ٹائم چاہیے ؟ شہری کی بازیابی کے لیے ،ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا نے 15 روز میں مغوی کی بازیابی کے لیے مہلت مانگ لی،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ماشائاللہ ریمانڈ کا وقت بھی 14 دن کا ہی ہوتا ہے ،بازیابی کیس میں اتنا وقت کیسے دے سکتے ہیں؟