پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے متعلق ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی میں منظور
لاہور (سیاسی نمائندہ) پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سکول ایجوکیشن کا اجلاس رکن پنجاب اسمبلی ملک نوشیر خان انجم لنگڑیال کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز (پراموشن اینڈ ریگولیشن) ترمیمی بل 2025 پر غور کیا گیا۔ بل ایم پی اے امجد علی جاوید نے پیش کیا تھا جسے کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ محکمہ تعلیم نے بھی بل کی تجاویز کی حمایت کی۔کمیٹی نے آؤٹ سورس سکولوں کی عمارتوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کیا، صرف 20 فیصد عمارتیں بہتر حالت میں ہیں۔