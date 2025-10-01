صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے متعلق ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی میں منظور

  • لاہور
پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے متعلق ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی میں منظور

لاہور (سیاسی نمائندہ) پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سکول ایجوکیشن کا اجلاس رکن پنجاب اسمبلی ملک نوشیر خان انجم لنگڑیال کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔

اجلاس میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز (پراموشن اینڈ ریگولیشن) ترمیمی بل 2025 پر غور کیا گیا۔ بل ایم پی اے امجد علی جاوید نے پیش کیا تھا جسے کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ محکمہ تعلیم نے بھی بل کی تجاویز کی حمایت کی۔کمیٹی نے آؤٹ سورس سکولوں کی عمارتوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کیا، صرف 20 فیصد عمارتیں بہتر حالت میں ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر