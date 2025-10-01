صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس شہدا کے لواحقین کیلئے گھر ، مالی مراعات کا اعلان

  • لاہور
پولیس شہدا کے لواحقین کیلئے گھر ، مالی مراعات کا اعلان

لاہور(سٹاف رپورٹر سے،سپیشل رپورٹر)پولیس شہدا کے لواحقین کو گھر اور مالی مراعات دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون صہیب احمد بھرتھ کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں سترہ شہدا کے کیسوں کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فیصل آباد، ملتان، ڈی جی خان، راولپنڈی، سرگودھا، بہاولپور، اٹک، لاہور، جہلم، راجن پور اور اوکاڑہ کے مختلف شہدا اہلکاروں کو شہید پیکیج ٹو اور تھری کے تحت مالی امداد، گھر اور دیگر مراعات فراہم کی جائیں گی۔ پیکیج تھری کے تحت شہید اہلکاروں اور ٹریفک وارڈنز کو ساڑھے تین ملین روپے اور دیگر مراعات دی جائیں گی۔

