وزیر ہاؤسنگ کا جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عوام اور کارکنان نے صوبائی وزیر کا والہانہ استقبال کیا۔
بلال یاسین نے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں اور درپیش مسائل بارے لوگوں سے دریافت کیا۔تاجر برادری نے بھی صوبائی وزیر سے ملاقات کی اور مسائل سے آگاہ کیا۔وزیر ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ یہ حلقہ قائد میاں نواز شریف کی امانت ہے اور عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف روزانہ ایک نئے ضلع میں عوامی ریلیف منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہیں۔