ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

  • لاہور
ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 34 ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کے لئے 28 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔

اجلاس کی صدارت چیئرمین پی اینڈ ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی ۔اجلاس میں جن منصوبوں کی منظور ی دی گئی ان میں پیرا کے انفورسمنٹ سٹیشنز کی بلڈنگز کی تعمیر و مرمت کے لیے 9ارب ، پیرا کے لیے نئے انفورسمنٹ سٹیشنز کی تعمیر کے لیے 7 ارب ، ہوم ریچ پروگرام کے ذریعے سکلڈ ڈیویلپمنٹ پروگرام کے لیے 97 کروڑ، کماہاں سے لدھڑ روڑ پر اعظم چوک سے رانا چوک تک سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے 90 کروڑ، عبداللہ گل انٹرچینج سے گوندی چیک پوسٹ سے برکی روڈ کی دو رویہ سڑک کی تعمیر کے لیے 3ارب 8 کروڑ ، سندر رائیونڈ روڈ مل اڈہ سے رائیونڈ سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے 87 کروڑ کے فنڈز کی منظوری شامل ہے۔

