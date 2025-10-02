فورس کی تعیناتی ، جرمانے ،مالکان کی فلور ملیں بند کرنے کی دھمکی
لاہور(عمران اکبر)پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پیرا فورس کی ملوں پر تعیناتی اورملوں پر جرمانے واپس لیے جائیں، ہم حکومت کو ایک ہفتے کا وقت دے رہے، اس کے بعد ملیں بند کر دیں گے۔
ملز مالکان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ فلور ملوں نے اوسطاً 4200 روپے فی چالیس کلو گرام خریداری کی۔ چیئرمین آل پاکستان آٹا ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہاکہ ہمیں حکومت نے کہا کہ تین ہزار میں گندم ملے گی مگر کہیں بھی نہیں سپلائی ہوئی، بہت کم مقدار میں کچھ ملز کو سپلائی ہوئی۔