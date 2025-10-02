پنجاب یونیورسٹی :انتظامیہ کے ناروا سلوک پر طلبہ کا یوم سیاہ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے، خبرنگار)پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام یومِ سیاہ منایا اور فیصل آڈیٹوریم کے سامنے اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے احتجاج کیا۔
طلبہ و طالبات نے کالے رنگ کے ڈریس اور پٹیاں پہن رکھی تھیں اور اپنے ہاتھوں میں کتابیں اٹھا کر احتجاج کیا ۔ناظم جمعیت احسن فرید کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے فیسوں میں بے تحاشا اضافہ، نئے ہاسٹلوں کی تعمیر میں سستی ہاسٹل الاٹمنٹ فیس 33 ہزار سے بڑھا کر 48 کرنا طلبہ کا استحصال ہے۔