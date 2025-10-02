صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کے نام پہلا عالمی ایدھی ایوارڈ

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر) پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے انقلابی خدمات انجام دینے والی تنظیم اخوت کے بانی، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو لندن میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران پہلے ایدھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔

عالمی ایدھی ایوارڈ پاکستان کی عظیم ترین انسان دوست شخصیت عبدالستار ایدھی کے انسانیت کی خدمت کے مشن اور ورثے کو آگے بڑھانے کے لیے اس سال سے شروع کیا گیا ہے ۔اس ایوارڈ کا اجرا فیصل ایدھی اور ایدھی خاندان کی باقاعدہ منظوری سے عمل میں لایا گیا ہے۔

