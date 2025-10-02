صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین دوستی خطے میں ترقی و امن کی روشن مثال : ابراہیم حسن مراد

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)سابق صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے عوامی جمہوریہ چین کے 76 ویں قومی دن کے موقع پر چینی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 چین کی معاشی، سماجی اور دفاعی کامیابی نہ صرف چین کیلئے باعث فخر ہے بلکہ پورے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت بھی ہے۔ پاک چین تعلقات تاریخی، سٹریٹجک اور مضبوط شراکت داری پر مبنی ہیں۔ سی پیک دونوں ممالک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا ایک اہم سنگ میل ہے ، جس سے پاکستان اور چین کے عوام براہِ راست مستفید ہو رہے ہیں۔

