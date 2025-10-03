نوجوان کے اغوا اور اندھے قتل کا ڈراپ سین، کزن اور چچا قاتل نکلے
قصور(نمائندہ دنیا)ایک ماہ قبل چونیاں کے علاقہ میں اغوا اور اندھے قتل کا ڈراپ سین، کزن اور اسکاچچا ہی قاتل نکلا، 19 اگست کو نینوال کے رہائشی اسداﷲ کا 21 سالہ بھائی سعداﷲ لاپتا ہوا۔۔۔
جس کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد ازاں مغوی سعداﷲکی لاش بصیر پور ضلع اوکاڑہ جبکہ مقتول کی موٹر سائیکل بی ایس لنک نہر چونیاں سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقتول سعداﷲ کے کزن منیب اور اسکے چچا افتخار کو کراچی سے گرفتار کیا۔ ملزم منیب نے بہن کیساتھ سعداﷲکے مبینہ ناجائز مراسم کی وجہ سے چچا افتخار کیساتھ ملکر قتل کیا۔