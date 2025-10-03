صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ قائدین نے شیخوپورہ کو ماڈل شہر بنادیا:میاں رفاقت علی

  • لاہور
شیخوپورہ(بیورو رپورٹ)پاکستان مسلم لیگ (ن) سٹی کے جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی نے کہا ہے کہ شیخوپورہ کے عوام کے معیار زندگی کی بلندی اور۔۔۔

 شیخوپورہ کو ماڈل اور خوبصورت بنانے کا سہرا مسلم لیگ (ن)کے قائدین اور میاں جاوید لطیف کے سرجاتا ہے ،پیر بہارشاہ ڈگری کالج،ڈی ایچ کیوہسپتال کی اپ گریڈیشن، ڈی پی ایس سکول، انڈرپاسز گراس روٹ لیول تک پی سی سی،سیوریج اورکارپٹس روڈ،پارکس کی اپ گریڈیشن عوامی امنگوں کی ترجمانی ہے ۔آج میاں جاوید لطیف کو ہدف تنقیدبنانے والوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا ۔ان خیالات کااظہارانہوں نے سٹی نائب صدرملک عرفان اسلام، سید علی عباس، ملک اعجازاحمد،میجر(ر)حسن سردار، چودھری ظفر اللہ واہلہ،میاں وسیم رضا، ٹیٹو ورک،سیدسہیل شاہدشاہ،مٹھوشاہ ودیگرکے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطا ب کرتے ہوئے کیا۔

