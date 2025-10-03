صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استحکامِ پاکستان پارٹی کے پارٹی مؤقف پیش کرنے کیلئے 5 ترجمان مقرر

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)استحکام پاکستان پارٹی نے میڈیا میں مؤقف دینے کیلئے پارٹی ترجمان مقرر کر دئیے، گزشتہ روز پارٹی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری کئے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق۔۔۔

 ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر منزہ حسن، عون چودھری، انجینئر گل اصغر خان بھگور ،سینئر رہنما و صوبائی صدر رانا نذیر احمد خان اور جنرل سیکرٹری پنجاب و ایم پی اے شعیب صدیقی بطور ترجمان مختلف ٹی وی چینلز کے ٹاک شوز، مختلف فورمز اور ٹی وی پروگرامز میں پارٹی مؤقف پیش کریں گے ،صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب بطور میڈیا کوآرڈینیٹر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔

