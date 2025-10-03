صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑتی 16 گاڑیاں بند، 2 لاکھ کے جرمانے

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے)دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس نے لاہور میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے متعدد گاڑیاں بند کر دیں۔

ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔مسلسل انسپیکشنز کے لیے خصوصی سکواڈز فیلڈ میں متحرک ہیں۔ لاہور میں مشترکہ کارروائی کے دوران مزید 16 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ ایک مقدمہ درج ہوا اور دو لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

