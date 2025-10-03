صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڈ کیمسٹری سے خون کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج کی نگرانی ممکن

  • لاہور
بلڈ کیمسٹری سے خون کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج کی نگرانی ممکن

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بلڈ کیمسٹری سے خون کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج کی نگرانی ممکن۔

 تفصیل کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (یو ایچ ایس) سے وابستہ پاکستانی سائنسدانوں کی ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خون میں ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلیاں خون کے خطرناک سرطان ایکیوٹ مائیلائیڈ لیوکیمیا کی جلد تشخیص اور علاج کے اثرات جانچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔یہ تحقیق معروف سائنسی جریدے سائنٹیفک رپورٹس (سپرنگر نیچر) میں شائع ہوئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دال کو رنگ دیکر فروخت کرنیکا انکشاف،4من تلف

کمشنر،ڈی سی خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا کے وفد کا سیف سٹی کا دورہ

قتل کیس کا ملزم انٹرپول کی مدد سے سعودی عرب سے گرفتار

دو کاروں میں تصادم ، خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی

یونیورسٹی آف سرگودھا کی پروفیسر رفعت النساء اعوان ریٹائر ہو گئیں

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ