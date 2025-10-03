بلڈ کیمسٹری سے خون کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج کی نگرانی ممکن
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)
تفصیل کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (یو ایچ ایس) سے وابستہ پاکستانی سائنسدانوں کی ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خون میں ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلیاں خون کے خطرناک سرطان ایکیوٹ مائیلائیڈ لیوکیمیا کی جلد تشخیص اور علاج کے اثرات جانچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔یہ تحقیق معروف سائنسی جریدے سائنٹیفک رپورٹس (سپرنگر نیچر) میں شائع ہوئی ہے۔