جے یو آئی لاہور کا فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جے یو آئی لاہور کا گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف پریس کلب شملہ پہاڑی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔

 احتجاجی مظاہرہ کی قیادت جنرل سیکرٹری جے یوآئی لاہور حافظ عبدالرحمن نے کی مظاہرہ میں جے یوآئی کے کارکنان اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری جے یو آئی لاہور حافظ عبدالرحمن نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ گلوبل صمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ ،حکومت فلوٹیلا کے گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔

