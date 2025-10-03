صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین شیڈول شدید متاثر، فیصل آباد، شور کوٹ روٹ بند

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) سیلابی صورتحال کے باعث لاہور سے کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے اور آنے والی ٹرینوں کا شیڈول 27 روز بعد بھی متاثر۔۔۔

 فیصل آباد، شور کوٹ روٹ بند، ٹرینیں متبادل روٹ لاہور ،ساہیوال سیکشن استعمال کرنے پر مجبور ،ٹرینوں کی آمد و روانگی میں گھنٹوں تاخیر کے باعث مسافروں کی تعداد میں ریکارڈ کمی ، ریلوے کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر کراچی جانے والی دو سے تین ٹرینیں منسوخ کی جانے لگیں، ریلوے انتظامیہ نے گزشتہ روز دو ٹرینیں منسوخ کردیں، کراچی ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس کو منسوخ کردیا گیا، دونوں ٹرینوں کے مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کیا گیا۔پاک بزنس ایکسپریس کراچی کیلئے سہ پہر 4 بجکر 30 منٹ کی بجائے 1 گھنٹہ 30 منٹ تاخیر سے شام 6 بجے لاہور سے روانہ ہوئی۔

