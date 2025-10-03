گلبرگ ڈیویلپمنٹ ماڈل کی لاگت میں سوا ارب اضافہ
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور کے ترقیاتی منصوبے گلبرگ سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل کی لاگت میں ہوشربا اضافہ ہوگیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق منصوبے کی لاگت تین ارب تیس کروڑ روپے رکھی گئی تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ترقیاتی کام کے سکوپ میں بار بار تبدیلی کی گئی۔
ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے منصوبے کی لاگت بڑھا کر آٹھ ارب ستاون کروڑ روپے کرنے کی منظوری کے لیے استدعا کی۔تاہم ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے انجینئرنگ ونگ کی بھاری لاگت کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔اتھارٹی نے آٹھ ارب ستاون کروڑ کے بجائے صرف چار ارب اڑتالیس کروڑ روپے کی لاگت کی منظوری دی۔یعنی ابتدائی تخمینے کے مقابلے میں ایک ارب اٹھارہ کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا۔اس کے ساتھ ہی گلبرگ سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل کے مزید کاموں پر بھی سخت شرائط عائد کر دی گئیں۔اتھارٹی نے واضح کر دیا کہ آئندہ کسی بھی نئے کام کے لیے نیا پی سی ون جمع کرانا ہوگا اور گورننگ باڈی و اتھارٹی کی باقاعدہ منظوری کے بغیر کوئی نیا کام شروع نہیں کیا جا سکتا۔ترقیاتی منصوبے کی لاگت میں اضافے نے ایک بار پھر ایل ڈی اے کے انجینئرنگ ونگ کی منصوبہ بندی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔