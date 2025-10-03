محنت کشوں اورانکے اہلخانہ کے علاج کیلئے مرکز صحت قائم
لاہور(خبرنگار)پنجاب سوشل سکیورٹی نے فیصل آباد کے معروف انڈسٹریل زون فیڈمک میں محنت کشوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے بنیادی مرکز صحت قائم کر دیا ہے۔
اس مرکز صحت کا باضابطہ افتتاح کمشنر سوشل سکیورٹی محمد علی نے کیا۔افتتاحی تقریب میں میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر حمیرا بزدار، فیڈمک کے سی ای او میاں جمیل احمد، فرخ بشیر اور سوشل سکیورٹی میڈیکل سٹاف کی کثیر تعداد شریک تھی۔فیڈمک انڈسٹریل زون میں 200 سے زائد صنعتی یونٹس قائم ہیں جہاں 15 ہزار سے زائد محنت کش کام کرتے ہیں۔ مزید برآں کمشنر محمد علی نے سوشل سکیورٹی ہسپتال مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کا بھی دورہ کیا اور لیبر روم اور آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کی شام کی او پی ڈی میں مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔