ستمبر: 540 فوڈ پوائنٹس بند، 14 کروڑ کے جرمانے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ماہ ستمبر میں 1 لاکھ 14 ہزار 348 فوڈ پوائنٹس، فیکٹریوں، پروڈکشن یونٹس فوڈ سٹور، گودام، پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ کی گئی اور 540 فوڈ یونٹس بند کرکے 10 ہزار 592 کو 14 کروڑ 28 لاکھ 92 ہزار 700 کے جرمانے عائد کیے۔۔۔
جبکہ 482 مقدمات درج کرا کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے 3ہزار 573 سیمپل لیے گئے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا خوراک کے نام جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر مقدمات درج کرائے گئے ، سابقہ دی ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے پر جرمانے عائد کیے گئے ، چھوٹے بڑے معروف برانڈز مارکیٹس، سپلائرز اور فوڈ پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ کی گئی،مری سے راجن پور تک فوڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے ،میٹ شاپس، مارٹس، کریانہ سٹور، سپر سٹور اور فوڈ مارکیٹس میں آگاہی فلیکس آویزاں کیے جارہے ہیں، عاصم جاوید ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہاکہ فوڈ ہینڈلرز اور صارفین کو فوڈ سیفٹی اور ہائجین پر مکمل آگاہی کے لیے لٹریچر دیا جارہا ہے ،سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2 کے تحت 10ہزار بچوں کو تیار کھانا فراہم کیا جارہا ہے ، ماہرین غذائیت نے بچوں کے لیے خصوصی پلان کے تحت 480 کیلوریز پر مشتمل کھانا فراہم کیا جارہا ہے۔