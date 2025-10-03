سموگ، درختوں پر پانی کا چھڑکاؤ، شہریوں میں پودے تقسیم
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور میں بڑھتی سموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت پنجاب اور پی ایچ اے نے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ شہریوں کو پودے فراہم کرنے اور درختوں کی حفاظت کے لیے خصوصی مہم جاری ہے۔
پی ایچ اے نے پہلی بار ایک کال پر شہریوں کے گھروں میں فری پلانٹس ڈلیوری کا آغاز کیا ہے ۔ شہر بھر میں مختلف مقامات پر کیمپس لگا کر شہریوں میں مفت پودے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔سموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور کی شاہراہوں، پارکس اور گرین بیلٹس میں صبح و شام درختوں پر پانی کا سپرے اور ٹری واشنگ کا عمل جاری ہے ۔ مون سون شجرکاری مہم کے دوران پی ایچ اے دس لاکھ سے زائد پودے لگا چکا ہے ، جن میں رنگ روڈ کے اطراف، راوی کنارے اور مختلف پارکس شامل ہیں۔ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد کا کہنا ہے کہ نیم، جامن، پیپل اور سکھ چین جیسے درخت سموگ کے خلاف مؤثر ہیں جبکہ گھریلو پودے ایلوویرا اور منی پلانٹ فضا کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ شہری زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرکے ماحول کے محافظ بن سکتے ہیں۔