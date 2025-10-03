صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور میں الیکٹرک بسوں کا ایک اور فلیٹ شامل کرنے کی تیاری مکمل،پنجاب حکومت کی جانب سے مزید 40 نئی بسیں آج سے شہر کی سڑکوں پر رواں دواں ہونگی۔

وزیر اعلیٰ مریم نواز آج منصوبے کا افتتاح کریں گی جسکے بعد لاہور میں الیکٹرک بسوں کی تعداد 67ہو جائے گی۔مزید بسیں شامل ہونے پرشہر کے روٹس کی ازسرِنو تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔یہ بسیں نا صرف ماحول دوست ہیں بلکہ شہریوں کو جدید سہولیات سے آراستہ پبلک ٹرانسپورٹ میسر آئے گی۔ بسوں میں جی پی ایس، وائی فائی، یو ایس بی پورٹس، خواتین کیلئے علیحدہ سیکشن اور خصوصی افراد کوریمپ کی سہولت فراہم کی گئی ہے ۔ ہراسانی سے بچاؤ کیلئے کیمرے نصب ہیں ، مخصوص نشستیں بھی مختص کی گئی ہیں۔روزانہ تقریباً 43 ہزار مسافر ان بسوں سے مستفید ہونگے ۔کرایہ ادائیگی کیلئے ڈیجیٹل والٹ اور کارڈز متعارف کرائے گئے ہیں ،شہری موبائل ایپ کے ذریعے بس کی ٹریکنگ بھی کر سکیں گے ۔محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ لاہور میں ای کو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی نئی لہر ہے جو ٹریفک، ماحولیاتی آلودگی اور شہری سہولتوں میں بہتری لائے گی۔

