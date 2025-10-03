ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم
لاہور(آن لائن)صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمانہ امور اور فلاحی پروگرامز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری آمنہ منیر، ڈائریکٹرز اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں میڈیکل سوشل سروسز یونٹس کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیے جائیں گے تاکہ مریضوں اور ان کے لواحقین کو فوری سہولت میسر آ سکے ۔ اجلاس میں خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے ‘‘کونسل آن رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبیلٹیز’’ کو فعال بنانے پر بھی غور کیا گیا۔