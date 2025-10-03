صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

  • لاہور
کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر لاہور کے تاریخی ورثہ کی بحالی کے اقدامات تیز کر دیئے گئے۔ کامران کی بارہ دری بحالی اور خوبصورتی بڑھانے کیلئے مختلف منصوبوں پر عملدرآمد شروع ہوگیا۔

برسوں سے مرمت کا منتظر مغلیہ دور کا شاہکار کامران کی بارہ دری ایک بار پھر اپنی اصل شان و شوکت حاصل کرے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے تاریخی عمارت کا دورہ کیا جبکہ ڈی جی پی ایچ اے لاہور منصور احمد نے بحالی اور مرمت پلان پر بریفنگ دی۔منصوبے کے تحت سائٹ پر ریسٹورنٹس، پکنک پوائنٹس اور باغات بنائے جائینگے تاکہ سیاحوں کو بہتر سہولت مل سکے ۔بارہ دری تک آسان رسائی کیلئے خصوصی ایکسس روڈ بھی بنے گی جبکہ کشتیوں پرسیاحوں کو بارہ دری تک پہنچانے کی سہولت بھی دی جائیگی۔ڈی جی پی ایچ اے کے مطابق تاریخی ثقافت کو اجاگر کرنے کیلئے سائٹ میوزیم بھی تعمیر کیا جائے گا ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ تاریخی مقامات کی بحالی و مرمت کی رفتار بڑھا دی گئی ہے ،ڈی جی پی ایچ اے کو پراجیکٹ کی فوری تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ