کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر لاہور کے تاریخی ورثہ کی بحالی کے اقدامات تیز کر دیئے گئے۔ کامران کی بارہ دری بحالی اور خوبصورتی بڑھانے کیلئے مختلف منصوبوں پر عملدرآمد شروع ہوگیا۔
برسوں سے مرمت کا منتظر مغلیہ دور کا شاہکار کامران کی بارہ دری ایک بار پھر اپنی اصل شان و شوکت حاصل کرے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے تاریخی عمارت کا دورہ کیا جبکہ ڈی جی پی ایچ اے لاہور منصور احمد نے بحالی اور مرمت پلان پر بریفنگ دی۔منصوبے کے تحت سائٹ پر ریسٹورنٹس، پکنک پوائنٹس اور باغات بنائے جائینگے تاکہ سیاحوں کو بہتر سہولت مل سکے ۔بارہ دری تک آسان رسائی کیلئے خصوصی ایکسس روڈ بھی بنے گی جبکہ کشتیوں پرسیاحوں کو بارہ دری تک پہنچانے کی سہولت بھی دی جائیگی۔ڈی جی پی ایچ اے کے مطابق تاریخی ثقافت کو اجاگر کرنے کیلئے سائٹ میوزیم بھی تعمیر کیا جائے گا ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ تاریخی مقامات کی بحالی و مرمت کی رفتار بڑھا دی گئی ہے ،ڈی جی پی ایچ اے کو پراجیکٹ کی فوری تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔