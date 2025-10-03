اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)جدید آئی ٹی اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ واٹر آپریٹر پارٹنرشپ پروگرام کے تحت واساز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔
ابتدائی مرحلے میں واسا لاہور، مری، اوکاڑہ، ساہیوال اور حافظ آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس لاہور میں خصوصی تقریب ہوئی، ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید، ڈپٹی سیکرٹری ہاؤسنگ ولید بیگ، متعلقہ اضلاع کے ایم ڈیز شریک تھے ۔ڈائریکٹر مدثر جاوید نے بریفنگ میں بتایا فنانس، ریونیو، کال سنٹر، کمپلینٹ مینجمنٹ، فنانشل مینجمنٹ سسٹم، وہیکل ٹریکنگ، لائیو کیمرہ مانیٹرنگ اور واٹر میٹر سسٹم کو مربوط کیا جائے گا۔ واساز کے جی آئی ایس انفراسٹرکچر، ایس ڈی جیز اہداف اور رئیل ٹائم بینکنگ سسٹم کو ترجیحی بنیادوں پر نافذ کیا جائے گا۔وزیر ہاؤسنگ نے ہدایت کی کہ بارشوں سے قبل تمام واساز میں ڈیجیٹل رین گیجز اور رین ڈیش بورڈز فعال کیے جائیں ، ڈسپوزل سٹیشنز، ٹیوب ویلز، انڈر پاسز اور اہم پوائنٹس کو سکاڈا سسٹم پر منتقل کیا جائے۔