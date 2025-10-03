پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی مانیٹرنگ اتھارٹی کا 36 واں اجلاس منعقد ہوا۔
ویڈیو لنک کے ذریعے سی ای او پنجاب ہیلتھ کئیرکمیشن ڈاکٹرثاقب عزیز، ڈین پاکستان کڈنی اینڈلیورانسٹی ٹیوٹ پروفیسر فیصل سعود ڈار ،پروفیسرغیاث الدین نبی طیب اور ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی سے یاسرخان نے اجلاس میں شرکت کی۔ڈائریکٹر جنرل پی ہوٹا پروفیسرمحمد عامرزمان خان نے اجلاس کے دوران منظوری کیلئے مختلف ایجنڈاز پیش کئے ۔ اجلاس کے دوران پی ہوٹا کو مختلف پوسٹوں کی ریوائزڈ جاب سپسفکیشنز کی منظوری دی گئی۔اجلاس کے دوران حکومت پنجاب کے قوانین کے مطابق پی ہوٹا کے ملازمین کی کم ازکم ماہانہ تنخواہ 40ہزارروپے مقرر کرنے کی منظوری دی گئی اوراجلاس کے دوران پنجاب میں سکن بنکس،سکن گرافٹنگ اور آئی بنکس کو ریگولیٹ کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔