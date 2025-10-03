صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب کے آؤٹ سورس کیے گئے سرکاری سکولوں میں کم تعلیم یافتہ افرادبچوں کو پڑھانے لگے۔ ٹھیکے پر دئیے گئے سکولوں میں 21 فیصد پرائیویٹ اساتذہ کی تعلیمی قابلیت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے، ٹھیکے پر سرکاری سکولوں چلانے والے اساتذہ میں سے صرف 24 فیصد نے ٹیچر ٹریننگ کی ڈگری یا کورس کر رکھا ہے۔

 76 فیصد پرائیویٹ اساتذہ کے پاس ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی اضافی کورس یا ڈگری موجود نہیں ہے ، 36 فیصد کے پاس بیچلر، 38 فیصد کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے ،ایم فل کی ڈگری 3 فیصد اور پی ایچ ڈی کی ڈگری صرف 0.5 فیصد اساتذہ کے پاس ہے ،10 ہزار سے زائد پرائیویٹ کیے گئے سکولز میں 18 ہزار 187 اساتذہ کام کر رہے ہیں ۔ پرائیویٹ ادارے سرکاری سکولز کے اساتذہ کو 1481 روپے دیہاڑی کے حساب سے 20 ہزار تنخواہ دیتے ہیں۔ پرائیویٹ کئے گئے ان سکولوں میں تعلیم کے گرتے معیار پر والدین پریشانی کا شکار ہیں۔ خدشہ ہے کہ حکومت کی تعلیمی ادارے آئوٹ سورس کرنے کی پالیسی کو ناکامی کاسامنا نہ کرنے پڑ جائے۔

