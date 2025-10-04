صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9ماہ:جرائم کم نہ ہوئے 8لاکھ مقدمات

  • لاہور
9ماہ:جرائم کم نہ ہوئے 8لاکھ مقدمات

لاہور(کرائم رپورٹر)رواں سال پہلے 9 ماہ میں سات لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھیاسٹھ مقدمات درج ہوئے ۔بدقسمتی سے پنجاب کے ٹوٹل کرائم کا 20 فیصد کرائم لاہور شہر میں رپورٹ ہوا۔۔۔

سب سے زیادہ مقدمات لاہور میں ایک لاکھ چورانے ہزار چار سو اٹھانوے درج ہوئے ،دوسرے نمبر پر فیصل آباد 538447 مقدمات کے ساتھ۔تیسرے نمبرپر گوجرانولہ 52561 مقدمات کے ساتھ رہا،چوتھے نمبر پر ملتان 46571۔پانچویں نمبر پر شیخوپورہ رہا جس میں 35393 مقدمات ہوئے ،واضع رہے کہ گزشتہ سال 11 لاکھ 40 ہزار کے قریب مقدمات درج ہوئے تھے ۔

 

