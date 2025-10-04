صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات کی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی شخصیات ق لیگ میں شامل

  • لاہور
گجرات کی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی شخصیات ق لیگ میں شامل

لاہور(خبر نگار ،سیاسی نمائندہ)پاکستان مسلم لیگ (ق)پنجاب کے جنرل سیکرٹری شافع حسین سے گجرات کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات کے وفدنے چودھری رضوان دلدار کی زیر قیادت مسلم لیگ ہاؤس میں ملاقات کی۔۔۔

 اس موقع پر پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی گجرات کی سیاسی و سماجی شخصیات محمد اسلم ٹوپہ،ندیم سنار،بشیراحمد ٹوپہ،سیدمحمد اکبر،محمد ارشاد،مبشر ریاض اور دیگر نے پاکستان مسلم لیگ (ق)میں شمولیت کا اعلان کردیا۔ صوبائی وزیر نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی پرچم کے مفلر پہنائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن