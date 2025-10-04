گجرات کی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی شخصیات ق لیگ میں شامل
لاہور(خبر نگار ،سیاسی نمائندہ)پاکستان مسلم لیگ (ق)پنجاب کے جنرل سیکرٹری شافع حسین سے گجرات کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات کے وفدنے چودھری رضوان دلدار کی زیر قیادت مسلم لیگ ہاؤس میں ملاقات کی۔۔۔
اس موقع پر پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی گجرات کی سیاسی و سماجی شخصیات محمد اسلم ٹوپہ،ندیم سنار،بشیراحمد ٹوپہ،سیدمحمد اکبر،محمد ارشاد،مبشر ریاض اور دیگر نے پاکستان مسلم لیگ (ق)میں شمولیت کا اعلان کردیا۔ صوبائی وزیر نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی پرچم کے مفلر پہنائے ۔