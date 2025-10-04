صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رہنمائی بوڈر ز اشتہاروں میں چھپ گئے ،شہری پریشان

  • لاہور
لاہور (شیخ زین العابدین )لاہور کی سڑکوں پر شہریوں کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے سائن بورڈز اب اشتہاری بورڈز میں بدل گئے ۔پیڈیسٹرین برجز پر بھی ٹیپا کے گائیڈ بورڈز کو اشتہاری ڈھانچوں نے ڈھانپ لیا ہے ۔۔۔۔

شہریوں کو راستے تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے ۔ٹیپا نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پی ایچ اے کو فوری طور پر یہ اشتہارات ہٹانے کا خط لکھ دیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق فیروز پور روڈ، خیابان فردوسی اور خیابان جناح سمیت کئی مقامات پر شہریوں کی رہنمائی کرنے والے سائن بورڈز اشتہاری ڈھانچوں سے ڈھک گئے ہیں۔ اشتہارات کے باعث راستوں کی واضح نشاندہی مشکل ہو چکی ہے ، جس کے باعث شہریوں کو روزانہ اپنی منزل تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے ۔ نئے آنے والے افراد کے لیے تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے ، کیونکہ سڑکوں پر رہنمائی کے لیے نصب تحریریں اشتہاری ڈھانچوں کے پیچھے چھپ گئی ہیں۔

 

