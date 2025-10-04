صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری دفاتر کی کاغذی کارروائی مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ

  • لاہور
لاہور (آن لائن) پنجاب حکومت نے ایک اور احسن اقدام اٹھاتے ہوئے سول سیکرٹریٹ اور سرکاری دفاتر کی کاغذی کارروائی کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا ہے ۔ اس انقلابی قدم سے کروڑوں روپے کی بچت ہوگی ۔۔۔

اور سرکاری امور میں شفافیت اور تیزی آئے گی۔ترجمان چیف سیکرٹری آفس کے مطابق اب سے تمام پیپر ورک ڈیجیٹل کیا جائے گا اور تمام فائلز اور کاغذات ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن (ای فاس) پر اپ لوڈ ہوں گے ۔ روایتی فائل سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے سول سیکرٹریٹ سے تمام ہارڈ کاپی فائلز ڈسپوز کرنے کیلئے جمع کر لی گئی ہیں۔ڈیجیٹلائزیشن سے سٹیشنری کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت ہوگی اور سٹیشنری کا 80 فیصد سے زائد بجٹ ختم کر دیا جائے گا۔ای فاس سے کام کی رفتار تیز ہوگی اور اس سسٹم کے ذریعے تمام فائلز کو ڈیجیٹلی ٹریک کیا جا سکے گا۔ کسی بھی دفتر میں فائل غیر ضروری طور پر رکنے کی صورت میں چیف سیکرٹری آفس کیلئے فوری الرٹ جاری ہو گا تاکہ تاخیر کا تدارک کیا جا سکے ۔یہ ڈیجیٹلائزیشن حکومت پنجاب کے گڈ گورننس کے ایجنڈے کو فروغ دینے اور عوام کی خدمت کے معیار کو بہتر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے ۔

 

