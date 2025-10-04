مارکیٹوں ، دیگر علاقوں سے 625تجاوزات ختم ، سامان ضبط
لاہور (آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت ضلعی انتظامیہ لاہور اور میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے سکواڈز کی جانب سے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے ۔۔۔۔
کارروائی کے دوران مختلف علاقوں سے 625 سے زائد تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا جبکہ شہر کی سڑکوں سے 2271 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز کو بھی اتار دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ کسی بھی علاقے میں تجاوزات دوبارہ قائم نہ ہونے دی جائیں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک کی روانی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔