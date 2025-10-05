صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
مریدکے ،شیخوپورہ ، 2 حادثات میں 19 افراد زخمی

مریدکے ، شیخوپورہ(نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)مریدکے اور شیخوپورہ کے ریگل بائی پاس پر 2حادثات میں مسیحی خاندان کے 15افراد سمیت 19افراد زخمی ہوگئے۔

مریدکے ٹاؤن کرکٹ سٹیڈیم میں مسیحی برادری کی اجتماعی عبادت سے واپس جانیوالے موضع آہدیاں کے رہائشی ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کی کوسٹر تیز رفتاری کی وجہ سے الٹی  جس سے تقریباً 15 افراد زخمی ہو گئے۔ شیخوپورہ ریگل سٹی بائی پاس روڈکے قریب ایک تیزرفتار ڈمپرکی بریک فیل ہونے سے ڈمپر نے کاراوررکشہ کو ٹکرماردی جس سے 4 افرادشدیدزخمی ہوگئے۔

