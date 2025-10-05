پنجاب بار الیکشن جیت کر 26ویں ترمیم ختم کروائیں گے ، آصف نسوانہ
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات کی انتخابی مہم کے سلسلہ میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار ملک آصف نسوا نہ ایڈووکیٹ نے۔۔۔
امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل مرید علی بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کا دورہ کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ملک آصف نسوانہ نے کہا کہ ہم پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات میں اکثریت سے جیت کر 26ویں غیر ائینی ترمیم کو ختم کروائیں گے ۔ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں اپنا حق لیں گے۔