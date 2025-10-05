صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار الیکشن جیت کر 26ویں ترمیم ختم کروائیں گے ، آصف نسوانہ

  • لاہور
پنجاب بار الیکشن جیت کر 26ویں ترمیم ختم کروائیں گے ، آصف نسوانہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات کی انتخابی مہم کے سلسلہ میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار ملک آصف نسوا نہ ایڈووکیٹ نے۔۔۔

 امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل مرید علی بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کا دورہ کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ملک آصف نسوانہ نے کہا کہ ہم پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات میں اکثریت سے جیت کر 26ویں غیر ائینی ترمیم کو ختم کروائیں گے ۔ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں اپنا حق لیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کابنارس چوک پر تجاوزات کی بھرمار کا نوٹس

فاروق ستار کی زیرصدارت متحدہ بزنس فورم کا اجلاس

کراچی بار کی صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے منسوخی کے خلاف درخواست دائر

میئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر

بھتہ طلب کرنے والے ملزم کا عدالتی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل