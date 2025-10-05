نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس گردی کی مذمت
لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان سپورٹس جرنلسٹس فیڈریشن کے صدر محمد اقبال ہارپر، جوائنٹ سیکرٹری لاہور پریس کلب عمران شیخ اور دیگرعہدیداروں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس گردی اور صحافیوں پر تشدد کی پرزور مذمت کی ہے۔
وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ مظاہرین کی آڑ میں صحافیوں پر تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔پاکستان سپورٹس جرنلسٹس فیڈریشن پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ،سیکرٹری جنرل اور صحافیوں کے قائد ارشد انصاری کے ساتھ ہے۔