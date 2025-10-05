صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس گردی کی مذمت

  • لاہور
نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس گردی کی مذمت

لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان سپورٹس جرنلسٹس فیڈریشن کے صدر محمد اقبال ہارپر، جوائنٹ سیکرٹری لاہور پریس کلب عمران شیخ اور دیگرعہدیداروں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس گردی اور صحافیوں پر تشدد کی پرزور مذمت کی ہے۔

وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ مظاہرین کی آڑ میں صحافیوں پر تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔پاکستان سپورٹس جرنلسٹس فیڈریشن پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ،سیکرٹری جنرل اور صحافیوں کے قائد ارشد انصاری کے ساتھ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کابنارس چوک پر تجاوزات کی بھرمار کا نوٹس

فاروق ستار کی زیرصدارت متحدہ بزنس فورم کا اجلاس

کراچی بار کی صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے منسوخی کے خلاف درخواست دائر

میئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر

بھتہ طلب کرنے والے ملزم کا عدالتی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل