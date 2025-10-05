پنجاب گروپ کے زیرِ اہتمام دوسرے روز بھی انڈس کونکلیو کاانعقاد
لاہور (خبر نگار)لاہور میں پنجاب گروپ کے زیرِ اہتمام جاری انڈس کونکلیو 2025 کے دوسرے روز الحمرا آرٹ سینٹر علم و ادب، معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے رنگوں سے جگمگا اُٹھا۔
فیسٹول میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، دانشور، فنکار، اساتذہ اور طلبہ بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ماہرین نے سیاست، گورننس، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور صوفی ازم سمیت مختلف عالمی اور مقامی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ڈیولپمنٹ ایز کیٹالسٹ فار سوشل ڈیولپمنٹ کے سیشن میں ماہرین نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو بہتر طرزِ حکمرانی کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔