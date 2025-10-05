صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب گروپ کے زیرِ اہتمام دوسرے روز بھی انڈس کونکلیو کاانعقاد

  • لاہور
پنجاب گروپ کے زیرِ اہتمام دوسرے روز بھی انڈس کونکلیو کاانعقاد

لاہور (خبر نگار)لاہور میں پنجاب گروپ کے زیرِ اہتمام جاری انڈس کونکلیو 2025 کے دوسرے روز الحمرا آرٹ سینٹر علم و ادب، معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے رنگوں سے جگمگا اُٹھا۔

فیسٹول میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، دانشور، فنکار، اساتذہ اور طلبہ بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ماہرین نے سیاست، گورننس، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور صوفی ازم سمیت مختلف عالمی اور مقامی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ڈیولپمنٹ ایز کیٹالسٹ فار سوشل ڈیولپمنٹ کے سیشن میں ماہرین نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو بہتر طرزِ حکمرانی کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کابنارس چوک پر تجاوزات کی بھرمار کا نوٹس

فاروق ستار کی زیرصدارت متحدہ بزنس فورم کا اجلاس

کراچی بار کی صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے منسوخی کے خلاف درخواست دائر

میئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر

بھتہ طلب کرنے والے ملزم کا عدالتی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل