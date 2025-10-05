صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیرالدین کالج : ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کانفرنس کے انعقاد کا اعلان

  • لاہور
امیرالدین کالج : ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کانفرنس کے انعقاد کا اعلان

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پرنسپل پوسٹ گریجوایٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا ہے کہ نوجوان ڈاکٹرز کو میڈیکل ریسرچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے تحقیقی کام پر بھر پور توجہ دینا چاہئے۔۔۔

 تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ بین الاقوامی میڈیکل پروفیشنلز کی برادری میں بھی منفرد مقام حاصل کر سکیں۔ بیماریوں پر تحقیق ایک معالج کو بہترین معالج بننے میں مدد دیتی ہے جس سے مریضوں کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار پرنسپل فاروق افضل نے اکیڈمک کونسل اور امیرالدین میڈیکل کالج میں پہلی بار منعقد ہونے والی کانفرنس ریسرچ اینڈ ایجوکیشن 2025 کے انتظامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا بھر میں صحت کے مسائل کے حل کے لیے نت نئی تحقیق ہو رہی ہے ، ایسے میں پاکستانی میڈیکل طلبا کے لیے تحقیق کی اہمیت پہلے سے کہیں بڑھ چکی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل