امیرالدین کالج : ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کانفرنس کے انعقاد کا اعلان
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پرنسپل پوسٹ گریجوایٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا ہے کہ نوجوان ڈاکٹرز کو میڈیکل ریسرچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے تحقیقی کام پر بھر پور توجہ دینا چاہئے۔۔۔
تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ بین الاقوامی میڈیکل پروفیشنلز کی برادری میں بھی منفرد مقام حاصل کر سکیں۔ بیماریوں پر تحقیق ایک معالج کو بہترین معالج بننے میں مدد دیتی ہے جس سے مریضوں کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار پرنسپل فاروق افضل نے اکیڈمک کونسل اور امیرالدین میڈیکل کالج میں پہلی بار منعقد ہونے والی کانفرنس ریسرچ اینڈ ایجوکیشن 2025 کے انتظامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا بھر میں صحت کے مسائل کے حل کے لیے نت نئی تحقیق ہو رہی ہے ، ایسے میں پاکستانی میڈیکل طلبا کے لیے تحقیق کی اہمیت پہلے سے کہیں بڑھ چکی ہے۔