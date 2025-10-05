صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین ٹاؤن : بھائی کی فائرنگ سے بہن شدید زخمی

  • لاہور
گرین ٹاؤن : بھائی کی فائرنگ سے بہن شدید زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر)گرین ٹاؤن کے علاقے میں بھائی نے گھریلو جھگڑے کے دوران بہن کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔۔۔

 اطلاع ملنے پر پولیس نے زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر کے فرار ہونے والے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گرین ٹاؤن عظمت چوک کے رہائشی نے گھریلو جھگڑے کی بنا پر اپنی بہن 19 سالہ رابعہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر کے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کر دیئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پارکس ، گرین بیلٹس تباہ، شہری تفریح سے محروم

گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

کمشنر کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اجلاس

ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

170 کلو مردہ مرغیا ں اور20 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل