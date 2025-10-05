صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2افرادکی لاشیں برآمد، 1 شخص ٹرین تلے آکر جاں بحق

  • لاہور
2افرادکی لاشیں برآمد، 1 شخص ٹرین تلے آکر جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ، باٹا پور اور کاہنہ میں تین افراد جان بحق ہوگئے۔ غالب مارکیٹ کے علاقے حسین چوک کے قریب 35 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی۔۔۔

 باٹا پور تھانے کی چوکی واہگہ ڈیال گاؤں سے 65 سالہ نامعلوم شخص کی لاش بوسیدہ حالت میں ملی جبکہ کاہنہ کے علاقے ہلوکی سٹیشن کے قریب 60 سالہ شخص ٹرین تلے آ کر جان بحق ہو گیا، متوفی کی شناخت 60 سالہ صدیق کے نام سے ہوئی جو بہاولنگر کا رہائشی تھا،متوفی اپنی بیوی سے جھگڑے پر دل برداشتہ ہو کر ٹرین کے آگے کود گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل