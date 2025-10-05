2افرادکی لاشیں برآمد، 1 شخص ٹرین تلے آکر جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ، باٹا پور اور کاہنہ میں تین افراد جان بحق ہوگئے۔ غالب مارکیٹ کے علاقے حسین چوک کے قریب 35 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی۔۔۔
باٹا پور تھانے کی چوکی واہگہ ڈیال گاؤں سے 65 سالہ نامعلوم شخص کی لاش بوسیدہ حالت میں ملی جبکہ کاہنہ کے علاقے ہلوکی سٹیشن کے قریب 60 سالہ شخص ٹرین تلے آ کر جان بحق ہو گیا، متوفی کی شناخت 60 سالہ صدیق کے نام سے ہوئی جو بہاولنگر کا رہائشی تھا،متوفی اپنی بیوی سے جھگڑے پر دل برداشتہ ہو کر ٹرین کے آگے کود گیا تھا۔