پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ چیلنج

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کردیا گیا۔جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی جانب سے متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔۔۔

درخواست میں وفاقی حکومت ،اوگرا سمیت دیگر کوفریق بنایا گیا، درخواست گزارنے مؤقف اختیار کیا کہ حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو حقائق کے برعکس بڑھایا گیا، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا ،ملک میں پہلے معاشی حالات ٹھیک نہیں ،عالمی مارکیٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہورہی ہیں ،حکومت بلاجواز پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہی ہے ، درخواست گزار نے حالیہ حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کیا گیا اضافہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔

