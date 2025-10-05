صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جمعیت طلبہ کا ملک بھر میں ہفتہ یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حسن بلال ہاشمی نے ہفتۂ یکجہتیِ فلسطین منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔

اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان تمام باضمیر انسانوں کو مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے متحد کرے گی۔انہوں نے کہا کہ 6 اکتوبر کو ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں \"یومِ سیاہ\" منایا جائے گا، جبکہ 10 اکتوبر تک مختلف شہروں اور جامعات میں ہفتۂ یکجہتیِ فلسطین کے تحت اجتماعات، احتجاجی مظاہرے اور آگاہی تقریبات منعقد ہوں گی۔ یہ اعلان انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

