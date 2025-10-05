ایچ ای سی کے فنڈڈ سٹڈی پروگرام کیلئے درخواستیں طلب
لاہور(خبر نگار)ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا فلی فنڈڈ سٹڈی پروگرام کے لیے درخواستیں طلب کرلی ہیں۔ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ذہین مستحق طلبا سے درخواستیں طلب کر لیں۔۔۔
پروگرام معاشی تنگی کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکنے والے طلبا کیلئے متعارف کرایا گیا ہے ،پروگرام کیلئے تمام فنڈنگ حکومت پاکستان کرے گی،سکالرشپ ایچ ای سی سے منظور شدہ تعلیمی اداروں کے طلبا کو دیاجائے گا۔انڈرگریجوایٹ ڈگری پروگرامز میں زیرتعلیم سکالرشپ کیلئے اہل ہونگے ،ماہانہ فیس، کتابوں سمیت تمام تعلیمی اخراجات سکالرشپ میں شامل ہونگے ،کم آمدن رکھنے والے خاندان کے بچے سکالرشپ کیلئے اہل ہونگے ،ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے خواہشمند طلبا سے درخواستیں طلب کر لیں۔