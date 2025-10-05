صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی کے فنڈڈ سٹڈی پروگرام کیلئے درخواستیں طلب

  • لاہور
ایچ ای سی کے فنڈڈ سٹڈی پروگرام کیلئے درخواستیں طلب

لاہور(خبر نگار)ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا فلی فنڈڈ سٹڈی پروگرام کے لیے درخواستیں طلب کرلی ہیں۔ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ذہین مستحق طلبا سے درخواستیں طلب کر لیں۔۔۔

پروگرام معاشی تنگی کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکنے والے طلبا کیلئے متعارف کرایا گیا ہے ،پروگرام کیلئے تمام فنڈنگ حکومت پاکستان کرے گی،سکالرشپ ایچ ای سی سے منظور شدہ تعلیمی اداروں کے طلبا کو دیاجائے گا۔انڈرگریجوایٹ ڈگری پروگرامز میں زیرتعلیم سکالرشپ کیلئے اہل ہونگے ،ماہانہ فیس، کتابوں سمیت تمام تعلیمی اخراجات سکالرشپ میں شامل ہونگے ،کم آمدن رکھنے والے خاندان کے بچے سکالرشپ کیلئے اہل ہونگے ،ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے خواہشمند طلبا سے درخواستیں طلب کر لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نے 135 اساتذہ کو اپنی پو سٹوں پربحال کر دیا

غیر قانونی ذبخ خانوں میں اضافہ ، مضر صحت گوشت فروخت

عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی:اختر خان

واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل