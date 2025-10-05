صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں وکیل کے داماد کی بازیابی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری سلطان محمود ایڈووکیٹ کیس کی سماعت کریں گے۔

عدالت نے اس معاملے پر قانون نافذ کرنیوالے اداروں سے سخت جواب طلب کرتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا اور ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی حشمت کمال کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے ۔ عدالت نے مزید ہدایت دی ہے کہ مغوی کی بازیابی کیلئے منگل تک کی مہلت دی گئی ہے۔

