میٹرک ، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم
لاہور(خبر نگار)بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکنڈری ایجوکیشن لاہور کے زیرِ اہتمام میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب میں پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے جبکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ان طلبہ کے لیے خصوصی سکالرشپ فنڈز کے اجرا کا اعلان بھی کیا گیا۔تقریب میں وزیرِ تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات، چیئرمین ٹاسک فورس کمیٹی برائے مزمل محمود، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید،ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بورڈز نعمان جمیل، سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے شرکت کی۔