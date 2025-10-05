صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشی پانی کو صاف کرکے زیر زمین بھیجنے کا منصوبہ تیار

  • لاہور
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور میں بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے بڑا فیصلہ ،واسا نے واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارج ویلز بنانے کا منصوبہ تیار کرلیا۔

 تفصیلات کے مطابق شہر لاہور میں بارشی پانی کو محفوظ اور قابل استعمال بنانے کے منصوبے میں نیا فیز شامل کر دیا گیا ۔اب شہر کے تمام واٹر ٹینکس کیساتھ ریچارجنگ ویلز تعمیر کیے جائیں گے ۔ واسا حکام کے مطابق نئے نظام کے ذریعے بارشی پانی سے زیرِ زمین پانی کی سطح بلند کی جائے گی اور قیمتی پانی کے ضیاع پر مؤثر طور پر قابو پایا جائے گا۔منصوبے کے تحت قذافی سٹیڈیم، کوپر روڈ، تاجپورہ، ریلوے سٹیشن اور کریم پارک سمیت دس مقامات پر موجود واٹر ٹینکس کے ساتھ ریچارجنگ ویلز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔حکام کا کہنا ہے کہ ریچارج ویلز میں خاص فلٹرز نصب کیے جائیں گے ۔اس نظام سے ہر سال اربوں روپے مالیت کا پانی دریا برد ہونے سے بچایا جا سکے گا۔محکمہ ہاؤسنگ کی ہدایت پر واسا نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام واٹر ٹینکس کو ریچارج سسٹم کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ریچارجنگ ویلز فعال ہونے کے بعد لاہور میں پانی کی گرتی ہوئی سطح پر قابو پانے میں مدد ملے گی،جبکہ شہر کے ایکوافائر کو قدرتی انداز میں دوبارہ بھرا جا سکے گا۔

