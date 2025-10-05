صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کی مرمت کیلئے نئے ڈائریکٹوریٹ کی منظوری

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے انتظامیہ نے لاہور کی سڑکوں کی فوری مرمت سے متعلق اہم فیصلہ کرلیا۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا میں ایم اینڈ آرڈائریکٹوریٹس کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔

نیا ڈائریکٹوریٹ شہر کی سڑکوں پر موجود پورٹ ہولز کی فوری مرمت،ٹوٹے کارپٹ سٹونز کی تبدیلی اور پینٹنگ و مارکنگ کا کام یقینی بنائے گا۔ذرائع کے مطابق لاہور کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جا رہا ہے ۔ٹیپا اور ایل ڈی اے کے اہلکار روزانہ سڑکوں پر پٹرولنگ کریں گے اور جہاں کہیں بھی ٹوٹ پھوٹ یا خستہ حال کارپٹ نظر آئے گی، وہاں فوری مرمت کی جائے گی۔

