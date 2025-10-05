ٹائون ہال میں پیرا کی رسمی پریڈ تقریب
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) ٹائون ہال میں پیرا کی رسمی پریڈ تقریب،نئے بھرتی ہونیوالے دستے نے سلامی پیش کی،پیرا فورس کے نئے کمانڈ ڈھانچے کو مزید فعال بنانے کیلئے ڈپٹی کمشنر نے کمانڈ سٹک حوالے کی۔۔۔
ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پیرا فورس شہری نظم و نسق یقینی بنانے کیلئے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گی۔ پیرا کے سب ڈیویژنل انفورسمنٹ آفیسر عبداللہ غازی کا کہنا ہے کہ پیرا تجاوزات، گرانفروشی، قبضہ مافیا کیخلاف متحرک ہے۔ سلامی پریڈ میں شریک پیرا کے نئے بھرتی ہونیوالے دستے نے شہری مسائل کے حل، حقوق کے تحفظ اور قوانین کے مؤثر نفاذ کیلئے اپنا کردار ادا کرنا کا عہد لیا۔